Pozzuoli, Manzoni nomina la giunta: Filippo Monaco vicensindaco

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha nominato la giunta che lo affiancherà durante il mandato amministrativo 2022-2027. Una giunta politica, espressione dei partiti e dei movimenti che hanno portato la coalizione a vincere il ballottaggio con il 51,8 per cento dei voti. Queste le deleghe. Filippo Monaco – Vicesindaco – Turismo – Cultura e valorizzazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e Culturale della città – Sport Giacomo Bandiera – Governo del Territorio – Pianificazione e Riqualificazione urbana – Mobilità; Alba Lasorella – Ambiente e Sviluppo Sostenibile; Immacolata Zazzaro – Attività produttive – Commercio – Sviluppo Economico Vittorio Festa – Pubblica Istruzione – Innovazione digitale – Politiche cimiteriali – Servizi demografici; Antonio Buonaiuto – Infrastrutture e Beni Comuni; Lucia Coppola – Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Pari Opportunità.

Il Sindaco ha deciso di mantenere in capo a lui le seguenti deleghe: Grandi Opere – Fiscalità Locale – Demanio marittimo e portuale – Protezione Civile e Sicurezza Territoriale – Polizia Municipale – Personale – Avvocatura “Questo esecutivo è espressione della volontà popolare. Sono molto soddisfatto per il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione con cui abbiamo lavorato per giungere, in tempi brevi, alla definizione di una giunta che possa guidare Pozzuoli nei prossimi 5 anni” ha dichiarato il sindaco “c’è un enorme lavoro da fare, e sono certo che questa squadra consentirà a tutti i puteolani di essere sempre più orgogliosi della propria città. Lavoreremo tutti insieme, nell’esclusivo interesse della città”.