Pozzuoli: nuovo percorso all’Anfiteatro Flavio e XII edizione dell’International Jazz Day

Mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 16.30 sarà inaugurato il nuovo percorso di fruizione dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli a seguito della conclusione dell’intervento: “Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli – lavori di restauro e valorizzazione”, finanziato con risorse PON-FESR Cultura e Sviluppo 2014-2020 e completato a valere sul Programma Operativo di azione e coesione Complementare al PON.

Seguirà, a partire dalle ore 17.00, Pozzuoli International Jazz Day #12 a cura di Jazz and Conversation Aps. L’evento gratuito ,organizzato con il sostegno del Parco archeologico dei Campi Flegrei e in collaborazione con: I-Jazz, Campi Flegrei Active, Fare Musica, prevede performance musicali lungo il nuovo percorso di visita e nell’arena con due momenti così articolati:

Il primo, dalle 17:00 alle 18:00, con tre postazioni lungo il nuovo percorso di fruizione pedonale esterno all’arena a cui si accede liberamente e senza prenotazione, che guideranno il pubblico tra performance musicali e letture.

Il secondo momento che va dalle 19,00 alle 20,30 si svolgerà nell’arena, un momento conclusivo con musica e narrazione coinvolgerà i presenti fino al tramonto. L’accesso all’arena era contingentato e le prenotazioni, con un link pubblicizzato sui vari canali ufficiali del Pafleg e dell’Associazione, sono andate esaurite in poche ore dall’avvio.

Tra gli artisti: Mirco Mariottini, Luciano Biondini, Enzo Amazio, Daniele Brenca, Simona Amazio, Carmelo Tartamella, Peppe Lanzetta, Francesco Scalzo, Angelo Barletta, Andrea Aymone, Luna Fusco, Rossella Rizzaro, Fabio Renzullo, Francesca Lazzeroni, Paolo Licastro, Enzo Grimaldi.

Il presidente dell’associazione Antimo Civero ha così dichiarato : “L’International Jazz Day è una giornata mondiale dedicata alla celebrazione del jazz come forma d’arte universale, simbolo di libertà, creatività e dialogo tra culture diverse. Si celebra ogni anno il 30 aprile, ed è stata istituita nel 2011 dall’UNESCO, su proposta del grande pianista e ambasciatore Herbie Hancock. Qui a Pozzuoli siamo alla 12° edizione e quindi attraverso l’International Jazz Day, con il Pafleg e tante persone che partecipano, vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro: la cultura è vita, dialogo, resistenza e restanza

In una terra antica e in continuo movimento come i Campi Flegrei, il jazz diventa voce di libertà, creatività e incontro tra le differenze”.