Pozzuoli, scossa di terremoto nella notte: nessun danno

Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato alle 2.50 nel comune di Pozzuoli (Napoli), nell’area dei Campi Flegrei, a una profondità di 2 km. L’epicentro è stato individuato dall’Osservatorio Vesuviano nella zona della Solfatara, cratere vulcanico attivo noto per l’attività di fumarole. La scossa è stata avvertita nei comuni flegrei di Pozzuoli, Bacoli e Quarto, ma anche nella zona occidentale della città di Napoli, in particolare i quartieri Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta che ricadono nei Campi Flegrei. Non si registrano danni a persone o a cose.