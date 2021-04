Pozzuoli, sindaco riapre parcheggi Multipiano, Molo Caligoliano e Mercato Ittico. Da domani anche Villa Avellino ed oasi Monte Nuovo

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con propria ordinanza ha disposto la riapertura dei parcheggi Multipiano, Molo Caligoliano e Mercato Ittico all’ingrosso. Le tre aree di sosta chiuderanno tutti i giorni, inclusi i festivi e i prefestivi, alle ore 21,30. Riattivato, dalle 7 alle 20, anche il parcheggio del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne, solitamente ad utilizzo dei bus scolastici e turistici. Da domani, martedì, riapriranno i cancelli anche i parchi pubblici, Villa Avellino ed oasi Monte Nuovo e la pista ciclabile di Monterusciello. Ai cittadini si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite da governo, Regione Campania e comune circa le misure comportamentali necessarie al contenimento del contagio da covid-19. Dalla scorsa settimana anche il lungomare Pertini sul litorale di via Napoli è tornato fruibile al pubblico. Le chiusure erano state attivate ancor prima che la Campania venisse classificata ‘zona rossa’ per tentare di contrastare i numerosi contagi che si registravano nell’area flegrea.