“Silvio Berlusconi non se n’è andato il 12 giugno, rimane nei cuori e nella testa di ognuno di noi, di coloro che hanno compiuto questo cammino di libertà lungo 30 anni, perché noi il 26 gennaio del 2024 compiremo 30 anni di vita come Forza Italia”, ha esordito così l’europarlamentare azzurro e coordinatore regionale di Fi Campania, Fulvio Martusciello, nel corso del suo intervento d’apertura a Pozzuoli per l’inaugurazione della sede intitolata proprio a Silvio Berlusconi. “La cosa più bella è che in questi anni noi non abbiamo cercato il governo a tutti i costi, con amici e colleghi come Ermanno Russo abbiamo condiviso battaglie anche dall’opposizione, esperienze indimenticabili che hanno rappresentato un valore aggiunto per ognuno di noi e per il partito”, ha sottolineato.

“Pozzuoli è capofila di un’area strategica, importantissima, quella flegrea, con tutte le bellezze che ha – ha sottolineato, dal canto suo, Ermanno Russo, già assessore e consigliere regionale di Forza Italia in Campania -. Certo, riapriamo le porte di Forza Italia in un momento particolare, con la scomparsa del nostro presidente Silvio Berlusconi, ma questo deve caricarci ancora di più, trasmettendo ai giovani i valori di libertà che il nostro fondatore ci ha lasciato in eredità, perché l’Italia ha bisogno di quella linea e di percorrere ancora quella via maestra. La prossima scommessa è l’Europa, il Parlamento europeo, lì si gioca la partita della democrazia, della libertà, del Partito popolare europeo al quale noi aderiamo. Subito dopo, dobbiamo riconquistare la Regione Campania”.

Ad intervenire all’incontro insieme al nuovo commissario di Forza Italia Pozzuoli, Carmine Morelli, tra gli altri, Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale; il senatore Francesco Silvestro, vicecoordinatore regionale; l’onorevole Isabella Adinolfi, europarlamentare.