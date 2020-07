Pozzuoli, travolti da un militare Nato: muore la moglie del comandante dei Carabinieri

Si aggrava il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in corso Terracciano a Pozzuoli. È morta nella notte, a causa delle gravissime ferite riportate, la donna travolta con il marito all’incrocio di Piazza del Ricordo dalla BMW guidata da un militare della Nato di origine slovena. La donna, Antonella Russo, 43 anni, consorte del comandante della Compagnia Carabinieri di Bagnoli (Napoli) si trovava sul sellino posteriore della moto guidata dal marito al momento dell’impatto ed è stata catapultata pesantemente sul selciato. Le sue condizioni apparivano subito molto serie. Trasportata in ambulanza all’ospedale flegreo, Santa Maria delle Grazie di località La Schiana, risultavano inutili i tentativi dei sanitari per salvarla, che in mattinata hanno dovuto constatarne il decesso. L’uomo che ha travolto la moto si era dato subito alla fuga, non prestando soccorso alla coppia. Solo grazie all’audacia di un giovane scooterista veniva bloccato poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente e segnalato alla Polizia Municipale di Pozzuoli, intervenuta sul posto.