Prada, ricavi in crescita grazie alla performance di Miu Miu

​Nel primo trimestre del 2025, il gruppo Prada ha registrato ricavi netti pari a 1,341 miliardi di euro, segnando un incremento del 13 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato trainato principalmente dalla performance eccezionale del marchio Miu Miu, che ha visto le vendite al dettaglio aumentare del 60 per cento su base annua, con ottimi risultati in tutte le categorie e aree geografiche. Il canale retail ha mostrato un incremento del 13 per cento anno su anno, sostenuto da vendite like-for-like e full price. Il marchio principale, Prada, ha mantenuto vendite retail stabili, affrontando una base comparativa particolarmente sfidante rispetto al primo trimestre del 2024. A livello geografico, tutte le regioni hanno contribuito positivamente alla crescita. L’Asia Pacifico ha registrato un aumento del 10 per cento, nonostante condizioni di mercato sostanzialmente invariate. L’Europa ha segnato un più 14 per cento, sostenuta dai consumi domestici e dal turismo. Le Americhe hanno visto una crescita del 10 per cento, nonostante la crescente volatilità, grazie alla domanda locale. Il Giappone ha mantenuto una traiettoria di crescita positiva con un più 18 per cento, mentre il Medio Oriente ha registrato la migliore performance con un più 26 per cento.