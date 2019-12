Pranzo di Natale con poveri: 75 iniziative a Napoli e in Campania

Quella del Pranzo di Natale con i poveri è una tradizione nata più di trent`anni fa nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. All’inizio era una tavolata con un piccolo gruppo di persone, che poi di anno in anno si è allargata sempre di più, tanto da raggiungere 73 Paesi del mondo, ovunque sia presente la Comunità di Sant`Egidio. Quest`anno sono previste 75 iniziative a Napoli e in Campania. Anziani soli, senza dimora, migranti, carcerati, bambini, disabili, rom, famiglie in difficoltà festeggeranno il Natale negli istituti, nelle carceri, nei campi rom e in alcune chiese. Italiani insieme a stranieri formeranno una famiglia più larga attorno alla quale stringersi. Per ognuno di loro ci sarà un posto a tavola, doni natalizi e il regalo più importante: la nostra amicizia. Oltre 6000 poveri coinvolti nei pranzi di Natale, nelle feste e nelle distribuzioni per strada. L`invito al Pranzo dà dignità a chi lo riceve: tutti sono chiamati per nome. E` il segno di un`amicizia che dura tutto l`anno: tante visite che trasformano le giornate di chi vive in carcere, di chi è ricoverato in ospedale, in istituto o soffre di solitudine.