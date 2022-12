Pranzo di Natale domani per Berlusconi ad Arcore con i big di Forza Italia

Pranzo di Natale domani per Silvio Berlusconi ad Arcore con tutti i big di Forza Italia. Il Cav, raccontano fonti azzurre, ha invitato a Villa San Martino per il tradizionale scambio di auguri i capigruppo di Senato e Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, e l’intera delegazione governativa (ministri, ‘vice’ e sottosegretari) guidata dal vicepremier e responsabile degli Esteri, Antonio Tajani. All’incontro ci sarà pure chi ha incarichi istituzionali, come il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. A fare gli onori di casa, oltre all’ex premier, la sua ‘quasi moglie’, la deputata Marta Fascina.