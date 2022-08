Una persona è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo, finendo su una cancellata. E’ accaduto a Corsico, comune alle porte di Milano, al civico 22 in via Parini. Le ferite sono apparse così gravi che sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso: è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, che ora stanno effettuando le operazioni per il recupero del cadavere. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto.