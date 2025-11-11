Predict, robot umanoidi al Museo Corporea di Città della Scienza: la visita diventa esperienza interattiva

Tre robot umanoidi interattivi stanno per arrivare al Museo Corporea di Città della Scienza, trasformando l’esperienza dei visitatori in un percorso educativo e immersivo. A fornirli sarà Predict spa, azienda med-tech innovativa attiva nella diagnostica in vivo e nello sviluppo di tecnologie per il digital healthcare, che ha vinto la gara per la fornitura e l’installazione dei robot “Aphel” per un valore di 110.000 euro e una durata contrattuale di 36 mesi.

Il museo, il primo in Italia ed Europa interamente dedicato alla salute, alle scienze biomedicali e alla prevenzione, ospita ogni anno principalmente studenti e famiglie. Su oltre 2.000 mq di area espositiva, i visitatori possono sperimentare fenomeni biologici, fisiologici e tecnologici attraverso exhibit multimediali, laboratori e installazioni interattive.

Robot Aphel: guida, interazione e apprendimento

I robot saranno distribuiti sui tre piani del museo e avranno il compito di accogliere i visitatori e rendere la visita più semplice e coinvolgente. Dotati di sistema di interazione vocale, risponderanno a domande scientifiche, forniranno informazioni sui servizi del museo e raccoglieranno feedback sulla customer satisfaction. Inoltre, potranno spiegare gli exhibit, intrattenere il pubblico con animazioni e contenuti multimediali e personalizzare le proprie funzioni grazie a interfacce intuitive gestite dallo staff museale.

Prevista anche formazione per cinque operatori, verifiche mensili nel primo anno e assistenza tecnica per tutta la durata del contratto, mentre sistemi di controllo remoto, diagnostica e aggiornamento software garantiranno continuità e affidabilità nel tempo.

Innovazione e nuove opportunità per Predict

Monica Carella, Sales Manager della Strategic Business Unit Digital Healthcare di Predict, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “L’inserimento dei robot Aphel in un museo come Corporea amplia il campo di applicazione delle nostre soluzioni digitali e dimostra la capacità di Predict di portare innovazione in contesti diversi. In un luogo fondato sul learning by doing, questi sistemi diventano strumenti preziosi per rendere l’esperienza educativa e di intrattenimento più immersiva e accessibile”.