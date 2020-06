Prefetto Palermo: “Fondamentale ricominciare la scuola a settembre”

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) – “A settembre la scuola deve potere riprendere. I nostri ragazzi devono potere tornare a scuola, perché è un elemento fondamentale per la rinascita e per la ripresa. Riguarda tutta Italia, ma a Palermo è ancora più importante. E io, da Prefetto, svolgerò il ruolo di ‘facilitatore’ affinché ciò possa accadere”. A parlare con l’Adnkronos è il nuovo Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, oggi alla sua prima Festa della Repubblica nel capoluogo siciliano. Parlando della Fase 2, il Prefetto ha spiegato: “La situazione, con i bollettini che arrivano a zero contagi, è sotto controllo – spiega – l’aspetto più difficile è quello di essere pronti”.