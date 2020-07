Prefettura di Napoli, tavolo di sicurezza urbana alla terza municipalità

“Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto il tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana presso la terza municipalita’ alla presenza dell’assessore comunale alla sicurezza urbana, Alessandra Clemente”. Lo ha riferito la Prefettura in una nota in cui si è dato conto di quanto discusso al tavolo: “La riunione odierna e’ la quinta della serie di incontri programmati dal Prefetto presso le Municipalita’ del capoluogo, finalizzate al confronto diretto con i bisogni del territorio e con le aspettative dei cittadini. In particolare, nell’area della III Municipalita’, si registra un elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, che favorisce il mercato del lavoro nero e la diffusione di comportamenti criminali. Inoltre il fenomeno dell’abbandono precoce e della dispersione scolastica ha raggiunto picchi altissimi, con la conseguente perdita delle opportunita’ derivanti dal completamento degli studi o di una seria formazione professionale ma anche la maggiore propensione alla scelta di un percorso di devianza e il reclutamento da parte della criminalita’”.

Ma non e’ tutto: “Tuttavia si registra una forte presenza dell’associazionismo finalizzati a fornire una risposta concreta alle fasce piu’ deboli attraverso iniziative sociali, educative, culturali e sportive. Presso il Rione Sanita’, che ha la caratteristica di essere un luogo ricco di un immenso patrimonio artistico e storico, sono attive cooperative di ragazzi della comunita’ parrocchiale, opportunamente formati nel recupero e nel restauro di opere d’arte”. Infine il prefetto Valentini “ha sottolineato l’importanza di incrementare la collaborazione tra le istituzioni, creando una rete stabile attraverso l’apporto di associazioni e abitanti della zona attivi sul territorio, affinche’ luoghi frequentati ma degradati siano al centro di progetti ed interventi per assicurare il benessere della comunita’”. La riunione e’ stata aggiornata all’inizio del prossimo mese di settembre.