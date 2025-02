Preghiere e candele al Gemelli per il Papa, “lieve miglioramento”

Lo comunica l’ultimo bollettino, la prognosi resta riservata

Roma, 24 feb. (askanews) – Fiori, preghiere, palloncini e candele per Papa Francesco davanti al Policlino Gemelli di Roma dove il Pontefice è ricoverato dal 14 febbraio.L’ultimo bollettino ufficiale della sala stampa vaticana parla di un “lieve miglioramento” pur “nella criticità” delle condizioni cliniche del Pontefice e la prognosi resta riservata.I medici hanno riferito che nelle ultime ore non si sono verificati episodi di crisi respiratorie di natura asmatica e alcuni esami di laboratorio sono migliorati. “Il monitoraggio della lieve insufficienza renale – secondo il bollettino – non desta preoccupazione”.