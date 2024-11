Premi, a Enrica Ferrara il “Rapallo Bper Banca per la Narrativa”

La scrittrice napoletana Enrica Ferrara ha vinto il primo Premio Rapallo Bper Banca 2024 per la sezione ‘Narrativa’ con ‘Mia madre aveva una Cinquecento gialla’ (Fazi Editore, 2024), romanzo di esordio che secondo la giuria “unisce una lingua matura a una struttura solida, nel quale vengono gestiti benissimo i flashback e i diversi piani temporali, la voce è forte e limpida, e che riesce nella difficile impresa di aggiungere un tassello ai molto raccontati anni del piombo e del malaffare”. “Enrica Ferrara padroneggia con sicurezza la struttura non semplice di un romanzo familiare e politico insieme, – evidenzia la giuria – che procede con il ritmo serrato di un’indagine allo stesso tempo personale e sociale su anni bui della nostra storia e sulle nostre zone d’ombra di figli che da là provengono”. Il secondo premio va a Valeria Parrella con ‘Piccoli miracoli e altri tradimenti’ (Feltrinelli, 2024), il terzo a Emanuela Anechoum con ‘Tangerinn’ (Edizioni E/O, 2024). Per la sezione ‘Costume e Saggistica’ vince Daria Bignardi con ‘Ogni prigione è un’isola’ (Mondadori, 2024). Premio speciale della giuria ad Adriana Cavarero per la ‘Carriera’. “Siamo lieti di essere riusciti a riaprire alla città questa manifestazione, una delle iniziative culturali più importanti e prestigiose che il Comune di Rapallo annovera”, commenta il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci. “La giuria del Premio Rapallo Bper Banca anche quest’anno ha selezionato per la ‘Narrativa’ e la ‘Saggistica’ opere di grande interesse – afferma la direttrice della Comunicazione Bper Banca Serena Morgagni -. Bper Banca è lieta di collaborare col Comune di Rapallo in questa importante manifestazione che offre una preziosa occasione di valorizzazione del talento femminile. L’attenzione alla cultura quale fattore di stimolo e crescita della nostra società è per noi un valore fondamentale”.