Premi, a Flavio Insinna il riconoscimento “Segreti d’Autore” 2025

Uno dei volti più noti al pubblico televisivo, quello di Flavio Insinna, andrà a impreziosire il secondo mercoledì del Festival “Segreti d’Autore” a Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa). Il famoso attore e conduttore, formatosi nel laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti, il 6 agosto alle 21 dialogherà con la direttrice artistica Nadia Baldi, risponderà alle curiosità del pubblico e, come era accaduto a Neri Marcorè nella giornata inaugurale, ritirerà il premio Segreti d’Autore 2025. L’evento sarà preceduto alle 20 da una prova aperta di canto degli allievi dell’Accademia Scena Segreta, a cura di Roberta Rossi, mentre a seguire, intorno alle 22, verrà proiettato “Shakespea Re di Napoli”, regia di Nadia Baldi e Ruggero Cappuccio. Il film, trasposizione cinematografica dell’omonima e pluripremiata opera teatrale di Ruggero Cappuccio, è interpretato da Alessandro Preziosi, Giovanni Esposito, Jacopo Rampini, Emanuele Zappariello, Peppe Servillo, Elio De Capitani e Nando Paone.

Gli ingressi, come per tutti gli appuntamenti del Festival, sono su prenotazione. Le richieste vanno inoltrate all’indirizzo comunicazione@festivalsegretidautore.it, specificando l’evento, il numero dei posti e il proprio nome e cognome. Le prenotazioni saranno confermate via e-mail dalla direzione organizzativa e resteranno valide fino a 30 minuti prima dello spettacolo.

Dalle 18.30 alle 20, come ogni giorno durante “Segreti”, saranno visitabili anche quattro mostre: “La stanza di Herlitzka” a cura di Nadia Baldi, “Il tempo dell’attesa” di Lia Pasqualino, “Malura” di Simona Fredella e “Le forme dell’anima” di Marina Turco.

Il Festival Segreti d’Autore, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto dalla regista Nadia Baldi, è organizzato da Teatro Segreto, in collaborazione con Run Film e le associazioni The cult e ArticolArt. La rassegna cilentana, dedicata ad Ambiente, Scienze, Arti e Legalità, ha ottenuto il riconoscimento triennale del Ministero della Cultura e si avvale di un contributo della Fondazione Banco di Napoli e, per la sezione “Cinema d’autore”, del sostegno concreto della Film Commission Campania.