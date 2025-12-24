Premi, a Guillermo del Toro il “Capri Visionary Award”

Capri Hollywood, alla 30/a edizione, rende omaggio al genio creativo del cinema contemporaneo assegnando il ‘Capri Visionary Award’ al regista messicano Guillermo del Toro, autore del recente film ‘Frankenstein’, prodotto da Netflix e presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025. Il film, si legge nella motivazione, rappresenta una nuova e personale rilettura del celebre romanzo di Mary Shelley e si inserisce coerentemente nel percorso artistico di Guillermo del Toro, da sempre impegnato nella rilettura dei grandi miti fondativi della cultura moderna. ‘Frankenstein’ è interpretato da un cast internazionale di primo piano che comprende Oscar Isaac nel ruolo di Victor Frankenstein, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz. Del Toro ha vinto due Premi Oscar con ‘La forma dell’acqua’ per miglior regia e miglior film, “consacrandosi come una delle figure centrali del cinema internazionale degli ultimi anni, autore capace di coniugare cinema d’autore e grande industria, immaginario fantastico e profondità emotiva, rigore formale e dialogo con il grande pubblico”. La 30/a edizione di Capri-Hollywood è promossa dall’Istituto Capri nel Mondo, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova.Chairman dell’edizione 2025 è l’attore anglo-siciliano Vince Riotta. Il festival prenderà il via già dal 26 dicembre con tre proiezioni gratuite tra Anacapri e il centro congressi di Capri. L’apertura ufficiale è prevista per la mattina del 27 dicembre ad Anacapri, accompagnata dalla banda della gendarmeria vaticana, “celebrata per l’ impegno nella promozione della pace – si spiega in una – e del dialogo attraverso la musica”.