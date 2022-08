Premi, a Riccardo Muti il Faraglioni 2022

In occasione della 27esima edizione del Premio Faraglioni, martedì 30 agosto alle ore 21.15 al teatro del Grand Hotel Quisisana sarà premiato il Maestro Riccardo Muti, che riceverà dalle mani del sindaco di Capri Marino Lembo la preziosa opera in argento rappresentante l’icona caprese: i tre giganti di roccia che sovrastano la baia di Marina Piccola, i Faraglioni, simbolo della manifestazione ideata ed organizzata dai Fratelli Damino della Capri Arte. La motivazione incisa sulla scultura d’argento, una lastra di marmo azzurro sormontata dai tre Faraglioni, creata dei Maestri orafi di Pierino Gioielli recita così: “A Riccardo Muti, una leggenda della musica classica mondiale; ha apportato il suo straordinario contributo, di altissimo valore culturale, in tutto il globo, grazie alla propria eccezionale carriera artistica, che lo vede protagonista indiscusso nei teatri più prestigiosi, con le orchestre più importanti. Attraverso la sua “Italian Opera Academy” continua a trasmettere alle nuove generazioni la sua lunga e preziosissima esperienza sostenendo e formando i nuovi direttori d’orchestra e cantanti d’opera del futuro”. Il Premio Faraglioni, ideato ed organizzato nel 1994 dai fratelli Damino della Capri Arte, vanta nel suo palmares nomi dell’arte e della cultura di grosso spessore da Alberto Sordi a Carla Fracci, da Dino De Laurentiis a Claudia Cardinale, da Giancarlo Giannini a Lucio Dalla, da Renzo Arbore ad Andrea Bocelli, da Riccardo Cocciante ad Antonello Venditti, da Massimo Ranieri a Francesco De Gregori, solo per citarne alcuni. La conduzione della serata di gala e la consegna del premio è stata affidata a Eleonora Daniele.