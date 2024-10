Premi, a Valentina Lupi il 20° Bianca d’Aponte

La romana Valentina Lupi ha vinto ad Aversa il premio Bianca d’Aponte, riservato alle cantautrici, Lupi ha ottenuto anche il premio della Critica Fausto Mesolella, pari merito con Irene Di Brino, oltre ad essere stata scelta dall’etichetta femminile Maieutica Dischi di Veronica Marchi (vincitrice della prima edizione) per la produzione e pubblicazione di un brano. Alla prestigiosa rassegna, che ha compiuto 20 anni, è dedicato il nuovo radio documentario in cinque puntate ‘La chitarra e una tazza da tè. Storia di Bianca d’Aponte e del Premio a lei dedicato’ prodotto dalla digitale specializzata della Rai, Radio Techeté. Gli autori, Elisabetta Malantrucco e Mauro De Cillis, hanno ricostruito la vita della cantautrice aversana Bianca d’Aponte, prematuramente scomparsa all’età di 23 anni, attraverso le testimonianze degli amici e degli artisti con cui ebbe modo di studiare e collaborare. Dopo la sua morte, i genitori Gaetano e Giovanna hanno istituito un premio a lei dedicato, organizzato ogni anno con la preziosa collaborazione di Gennaro Gatto. Il radio documentario si può ascoltare ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Radio Techeté e in podcast su Raiplay Sound. Madrina di questa edizione è stata Margherita Vicario, che ha presieduto la giuria, mentre a Teresa De Sio è andato il premio alla carriera della Città di Aversa. Diverse le madrine delle scorse edizioni presenti, segno del forte legame che si instaura fra la manifestazione e le sue protagoniste: Ginevra di Marco, Cristina Donà, Simona Molinari, Rossana Casale, Mariella Nava, Grazia Di Michele, Elena Ledda. Con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, nelle due serate del Premio si sono alternate alla gara le esibizioni di Maria Pia de Vito, Gnut, i Malvax, Renzo Rubino, un gruppo di alunni del Liceo classico e musicale Domenico Cirillo di Aversa e la vincitrice del Premio Bianca d’Aponte International, la catalana Sandra Bautista. La band residente è stata diretta da Alessandro Crescenzo Ad aprire entrambe le serate, condotte da Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu, è stata Chiarè (Chiara Ianniciello), vincitrice della scorsa edizione.