Premi, al via in versione digitale la XX edizione del “Massimo Troisi”

Prende il via la XX edizione del Premio Massimo Troisi, osservatorio sulla comicità, che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria covid 19 si svolgerà in maniera digitale, durante le festività di Natale e sotto la direzione artistica di Gino Rivieccio. Dal 27 al 30 dicembre vi sarà un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia con spettacoli gratuiti che saranno visibili su una piattaforma online appositamente creata per il Premio (www.premiotroisi.org) e sui canali social. L’evento è promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano e finanziato dalla Regione Campania. Concorsi, musica, comicità saranno gli ingredienti principali di questa kermesse che darà la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere giudicati da una giuria di qualità e concorrere così ad ambiti premi e riconoscimenti. Quest’anno il Premio Massimo Troisi si avvale della collaborazione della Università degli Studi di Salerno che sarà parte viva attraverso la creazione di un indicatore per misurare “cosa e quanto fa ridere gli italiani” attraverso la valutazione e il monitoraggio delle conversazioni web e social nonché attraverso report periodici sull’analisi dei linguaggi della comicità, come ha spiegato in collegamento, Annibale Elia professore di Linguistica Computazionale dell’Università degli Studi di Salerno e amministratore unico della società Theuth Linguistic Engines spin off dell’Ateneo.”Un anno difficilissimo a causa del covid ma noi abbiamo voluto trovare una nuova formula, quella dell’on line” ha detto il sindaco, Giorgio Zinno in conferenza stampa “Abbiamo deciso di costruire un portale sul quale poter far girare qualsiasi produzione del Premio Troisi e questo darà anche la possibilità di rendere partecipe il pubblico ai venti anni di attività che il Premio Troisi ha messo in campo. Dunque, anche tutto ciò che è registrato e conservato negli anni precedenti potrà essere man mano caricato su questo portale e offrire la storia del Premio che non è più un premio a se stante ma un vero e proprio laboratorio della comicita”‘. “Quest’anno il Premio ha voluto dare spazio alle eccellenze locali” ha aggiunto l’assessore Pietro De Martino “con la partecipazione di compagnie e artisti del territorio di grande spessore che saranno protagonisti con le proprie commedie e tanti spettacoli visibili dal mese di gennaio sul portale”. “In questa edizione abbiamo voluto sostenere le compagnie e le associazioni operanti sul territorio” ha aggiunto Gino Rivieccio, per il secondo anno direttore artistico della kermesse “Purtroppo siamo stati, come categoria, i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire e ringrazio il sindaco che ha sposato la causa di chi oggi è più in difficoltà come coloro che operano nel mondo dello spettacolo”. Gli spettacoli prenderanno il via alle 21,15. Si comincia il 27 dicembre con ‘Troisi Poeta Massimo’ di Stefano Veneruso. Il 28 dicembre Serata di Gala presentata da Titta Masi con la presentazione del film di Stefano Veneruso ‘Da domani mi alzo tardi’ con la proiezione in anteprima del trailer in lingua originale. La serata vede anche la premiazione Concorso Corti Comici (presidente Giuria: Stefano Veneruso), premiazione Concorso per Testi Teatrali, Sceneggiature Cinematografiche e Fiction Televisive a cura dell’Università Federico II Di Napoli. Ospiti della serata: l’attrice Alessandra Borgia, che presenterà il progetto dell’Osservatorio Cinematografico Vesuviano, e il cantante Andrea Sannino per una esibizione live. Il 29 dicembre spettacolo ‘Autovelox’ con Biagio Izzo, Mario Porfito, Francesco Procopio. Si chiude il 30 dicembre con la premiazione Concorso Migliore Attore Comico e Scrittura Comica, presentano Gigi & Ross. Nel corso della serata ci sarà una giuria per Il Concorso Migliore Attore Comico (presidente: Eduardo Tartaglia) Giurati: Lucia Cassini, Gino Rivieccio. E giuria Per Il Concorso Migliore Scrittura Comica (presidente Pino Imperatore) Ospiti della serata: Maurizio Casagrande, Stefano De Clemente, Monica Sarnelli. A gennaio è prevista una serie di spettacoli, con date da definire, che vedrà protagoniste le compagnie teatrali del territorio di San Giorgio a Cremano.