Premi, al via la II edizione di Fmts Award: fari puntati sulle best practices del territorio

Raccontare e mettere in luce storie e realtà virtuose, dal mondo scolastico a quello imprenditoriale premiando le eccellenze del territorio. Al via la seconda edizione di Fmts Award, l’evento di promozione e valorizzazione di esperienze positive e di successo nell’ambito del lavoro e della formazione che quest’anno si terrà nella splendida cornice del Lloyd’s Baia Hotel di Salerno, venerdì 15 giugno alle ore 17.00.

Formazione dei dipendenti, occupazione dei giovani, inclusione sociale, valorizzazione del capitale umano nelle imprese ed apertura delle scuole al mondo delle imprese in Italia e in Europa, sono solo alcune delle best practices al centro della kermesse che quest’anno ospiterà anche Alessandro Cecchi Paone.

Sei le categorie in cui aziende e scuole italiane concorreranno: Premio Lavoro, attribuito all’azienda che nel 2017 si sia distinta per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione del benessere dei dipendenti; Premio Formazione, riconosciuto all’Azienda che nel 2017 si sia impegnata a promuovere significative iniziative di formazione per la crescita del personale e dell’impresa; Menzione speciale lavoro per l’azienda che nel 2017 abbia promosso l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e l’occupazione di giovani talenti; Menzione speciale formazione per l’azienda che nel 2017 abbia promosso formazione su Industry 4.0, ambito strategico per l’innovazione organizzativa; Menzione speciale scuola attribuita all’istituto che nel 2017 abbia attivato iniziative di mobilità transnazionale e di collaborazione con aziende italiane ed estere e, vera novità di quest’anno, il Premio social, rivolto alle aziende che valorizzano i propri dipendenti per la creazione di valore che, a sua volta, è fonte di vantaggio competitivo per l’impresa; avere personale formato e continuamente aggiornato rappresenta un grande punto di forza: la formazione e l’investimento sulla crescita delle proprie risorse rappresenta spesso la chiave per l’intera crescita aziendale.

L’azienda potrà essere votata sui canali social attraverso un breve video di presentazione. Quella che riceverà più “like” parteciperà gratuitamente all’evento formativo e motivazionale “A me è Successo – Oltre i limiti” in programma il prossimo novembre presso l’Hotel Ariston Paestum (Sa), dedicato a imprenditori e dirigenti d’azienda e finalizzato ad accrescere competenze e valori tra cui motivazione, leadership, autostima, gestione emotiva e capacità di comunicare.

A scegliere i vincitori sarà il Comitato tecnico-scientifico presieduto dal professor Giancarlo Tanucci, professore ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Aldo Moro di Bari. Insieme a lui Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con delega al Capitale umano; Ivan Lo Bello, presidente di Unioncamere Nazionale e Giuseppe Pierro, dirigente dell’Ufficio per il Welfare dello Studente, la partecipazione scolastica, la dispersione e l’orientamento della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la partecipazione del Miur.