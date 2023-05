Premi, all’Eurovision vince la svedese Loreen: quarto posto per Mengoni

Favorita sin dalla vigilia, è la svedese Loreen con ‘Tattoo’ a vincere l’Eurovision Song Contest 2023 bissando il precedente successo del 2012. Secondo posto per il finlandese Käärijä con ‘Cha Cha Cha’ portato su dal televoto, terzo per l’israeliana Noa Kirel con ‘Unicorn’. Marco Mengoni, vincitore del premio della critica ‘Marcel Bezençon Composer Award’ per la miglior composizione, nella finale dell’Eurovision Song Contest, si è fermato al quarto posto. Tra gli ospiti della serata Mahmood (due volte in gara con ‘Soldi’ e un anno fa insieme a Blanco con ‘Brividi’), primo italiano a essere chiamato a esibirsi all’estero, che ha regalato la sua interpretazione di ‘Imagine’, inno di speranza firmato da John Lennon, aprendo il medley ‘Liverpool Song Book’ insieme ad altri ex concorrenti dell’Eurovision.