Premi, Alta Irpinia Film Festival: vince il corto “Alla Svizzera”, menzione speciale per “La via degli Orologi”

Si è concluso ieri a Sant’Angelo dei Lombardi, presso Auditorium Centro Sociale “Don Bruno Mariani”, il Concorso nazionale Cortometraggi II edizione “Alta Irpinia Film Festival”, promosso da Antonio D’Ettorre e Angelo Gallicchio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Pro Loco Alta Irpinia – Sant’Angelo dei Lombardi Aps, Pro Loco Kerafjo Aps, Edizioni Delta 3, Rotary Club Hirpinia Goleto – Sant’Angelo dei Lombardi e Lions International “Club Forte La Carnale”.

Chiamato a dirigere come direttore artistico della II edizione del Concorso Internazionale di Cortometraggi è stato il dott. Ignazio Senatore.

“È stata un’occasione per vivere insieme una serata dedicata al cinema, alla cultura e alla valorizzazione del talento locale. Infatti il Festival rappresenta un momento significativo di promozione culturale della cinematografia per il nostro territorio, ponendo l’accento sul valore formativo dell’arte visiva. Sono stati proiettati cortometraggi in concorso prodotti e realizzati da cineasti internazionali e locali”.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale ha portato il saluto la Imma Giusto, assessore, direttore del Distretto Sanitario.

Presenti l’Avv. Giuseppina Di Crescenzo, di Bagnoli Irpino del Rotary, e Lucia Masullo da Roma che ha anticipato l’arrivo a Sant’Angelo appositamente per assistere al concorso.

Nonostante il periodo prefestivo, giornate dedicate agli acquisti ed ai preparativi per le festività natalizie, sono intervenuti cittadini, appassionati di cinematografia e curiosi. Ci sono state presenze da Flumeri, Carife, da Scampitella, rappresentanze della Pro Loco di San Nicola Baronia, il presidente della Pro Loco di Guardia Salvatore Grande, il presidente provinciale Unpli Giuseppe Silvestri, Antonietta Raduazzo del CSVLab.

Ecco l’elenco dei Corti selezionati comunicato dal Direttore Artistico: Rochelle di Tom Furniss (USA – 20′); Choice di Marko Cmogorski (Macedonia – 17′); Solo un crodino di Matteo Fischetti (Italia – 9’); Gli elefanti di Antonio Maria Castaldo (Italia – 12’); L’acquario di Gianluca Zonta (Italia – 14′); Ha toccato di Giusi Cataldo (Italia – 13,24′); La via degli orologi di Giuseppe Rossi (Italia – 7,45′); Alla Svizzera di Domenico Pizzulo (Italia – 17′).

Su indicazione della Commissione presieduta dal direttore artistico dott. Ignazio Senatore è stato proclamato vincitore della II edizione del Concorso “Film Festival Internazionale del Cortometraggio” “Alla Svizzera” di Domenico Pizzulo. Inoltre è stato premiato con menzione speciale “La via degli Orologi” di Giuseppe Rossi.

Tutti belli i cortometraggi presentati. Bellissimi ed interessanti i due cortometraggi premiati sia per qualità culturale e di pensiero che per tecnica e tempi cinematografici, tra esame introspettivo e tematiche trattate, con spunti e stimoli interessanti.

I premi sono stati consegnati dalla prof.ssa Ramona Del Priore con il dott. Antonio D’Ettorre.