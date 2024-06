Premi, “Biagio Agnes”: dalla Rai di Arbore a Federico Rampini tutti i vincitori dell’edizione 2024

Cerimonia di premiazione in piazza del Campidoglio a Roma per il Premio Biagio Agnes. La serata condotta da Mara Venier e Alberto Matano, che sarà trasmessa l’8 luglio su Rai 1, ha visto l’assegnazione, da parte della giuria presieduta da Gianni Letta, dei riconoscimenti ai “migliori professionisti che, dalla carta stampata alla televisione, dai nuovi linguaggi alla radio e alla letteratura, hanno compiuto lo sforzo di comprendere e analizzare il presente per poi raccontarlo con chiarezza ed equilibrio”.

Nell’edizione 2024, il Premio Radio-Tv è stato assegnato alla Rai, che quest’anno celebra i 100 anni della Radio e i 70 della Televisione. A ritirare il premio è stato Renzo Arbore. Alla serie ‘Un professore’, trasmessa su Rai1, è stato conferito il Premio Fiction, ritirato da Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

L’Associazione della Stampa Estera in Italia, che da oltre un secolo racconta l’Italia al mondo, ha ricevuto il Premio Stampa Estera, ritirato da Maarten Van Aalderen e Esma Çakir. Il Premio Carta Stampata è stato attribuito a Salvatore Merlo, giornalista parlamentare e vicedirettore de ‘Il Foglio’, e a Nello Scavo, inviato speciale di ‘Avvenire’.

Il Premio Divulgazione Scientifica è andato a Barbara Carfagna, conduttrice del programma di Rai1 ‘Codice La vita è digitale’, mentre il Premio Generazione Digitale Podcast è stato conferito a Justine Bellavita e Mia Ceran per il podcast di Will Media ‘The Essential’, un racconto quotidiano di cinque minuti sull’attualità politica, economica e culturale. Francesco Perfetti ha ricevuto il Premio Informazione Culturale, mentre Giulio Leoni ha ottenuto il Premio Saggista e Scrittore per il libro ‘Mameli. Un grande romanzo storico sull’Inno che fece l’Italia’.

Federico Rampini ha vinto il Premio Giornalista Scrittore per il suo reportage di viaggio ‘La speranza africana’, mentre Officina della Comunicazione ha ottenuto il Premio Documentari Culturali. Infine, il Premio Giovani Giornalisti è stato assegnato a Francesco Bechis, cronista politico del quotidiano ‘Il Messaggero’.

Come da tradizione, è stata assegnata una borsa di studio al primo classificato della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università Luiss di Roma.

Il Premio Agnes gode del patrocinio della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

La giuria è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Danda Santini, Roberto Sergio, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini e Mons. Dario Edoardo Viganò.

Tra gli ospiti che hanno partecipato al Premio Agnes ci sono stati Eleonora Abbagnato e Sergio Bernal, che hanno ricevuto un riconoscimento speciale, Orietta Berti, Noemi e l’Orchestra di Fiati del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, che ha eseguito l’Inno di Mameli.