Premi, il Biagio Agnes ricorda Frizzi: ecco tutti i vincitori

Uno dei momenti più toccanti della decima edizione del Premio Biagio Agnes chiuso con la consegna dei riconoscimenti sul palco di Marina Grande a Sorrento è sicuramente il ricordo di Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore scomparso prematuramente lo scorso marzo. A lui, omaggiato con un lungo applauso dalla platea, è andato il Premio per la televisione.

Tanti altri però sono stati i protagonisti della serata conclusiva della manifestazione nata per valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto. A cominciare ovviamente dai premiati.

Si tratta di Je’rome Fenoglio, direttore di Le Monde (Premio Internazionale), Paolo Mieli ed Ezio Mauro (Premio per il Decennale), Adriana Cerretelli de Il Sole 24 Ore (Premio Giornalista per l’Europa), Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue (Premio Giornalista nelle Istituzioni), Barbara Stefanelli, vicedirettore del Corriere della Sera (Premio per la Carta Stampata), Il ruggito del coniglio storica trasmissione di Rai Radio Due condotta da Antonello Dose e Marco Presta (Premio per la Radio), Alberto Brambilla de Il Foglio (Premio Under 35), Antonio Monda (Premio Giornalista Scrittore) e Gloria Satta (Premio per Cinema e Fiction). Sono stati poi conferiti tre i premi speciali a Milly Carlucci, per la sua carriera televisiva, a Michelle Hunziker, per il successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo e a Luca Zingaretti per il record di ascolti de Il Commissario Montalbano, la fiction più seguita in Italia.

La serata, che sarà trasmessa in differita su Rai1 mercoledì 27 giugno in seconda serata, ha visto anche la partecipazione di tanti ospiti di rilievo del mondo musicale e dello spettacolo come Il Volo, Ermal Meta, i ballerini di Ballando con le Stelle e Dodi Battaglia.

l Premio, presieduto da Simona Agnes, è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes e si pregia della Targa del Presidente della Repubblica, con i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Campania, del Comune di Sorrento, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, della Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana), dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) e dell’Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai).

Il Presidente Onorario del Premio è Monica Maggioni, in qualità di Presidente della Rai. Il Presidente della Giuria è Gianni Letta.

Fanno parte della Giuria: Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Antonio Polito, Marcello Sorgi, Mons. Dario Edoardo Viganò, il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo, il Vice Presidente di Confindustria Antonella Mansi e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della Regione Campania, Vincenzo De Luca.