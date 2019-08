Premi, Biogem-Odg: tempo fino al 2 settembre per partecipare alla III edizione del concorso

C’è tempo fino al 2 settembre per partecipare alla terza edizione del premio per il giornalismo scientifico Biogem-Ordine giornalisti Campania intitolato a “Maria Antonia Gervasio” promosso dall’Ordine regionale e dal Centro di eccellenza per la ricerca genetica di Ariano Irpino. Il riconoscimento alla carriera 2019. Due le sezioni a concorso. Alla prima possono partecipare tutti i giornalisti iscritti all’albo con servizi TV, radio, web e sulla carta stampata sul tema “Oltre il Sapiens: intelligenza artificiale e algoritmi”. Il vincitore riceverà un assegno di 1000 euro. La seconda sezione è riservata ai giornalisti under 30 per articoli e servizi senza vincolo tematico purché legati al mondo della scienza e della ricerca. In palio 500 euro. Le modalità di invio dei lavori sono illustrate nel regolamento del Premio che è disponibile on line sul sito di Biogem, dove l’8 settembre si terrà la premiazione in chiusura dell’undicesima edizione del Meeting le “Due Culture” dedicato al dialogo tra cultura scientifica e cultura umanistica.