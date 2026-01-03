Premi, Capri Hollywood 2025: vincono Frankenstein, Anderson, DiCaprio, Stone e Panahi

Il Board of Artists di Capri Hollywood 2025, presieduto dall’attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30ª edizione del festival, che celebra il grande cinema internazionale, i suoi autori e le interpretazioni che hanno definito la stagione, accanto all’eccellenza della migliore produzione italiana.

Il Capri Award – Film of the Year va a Frankenstein (Netflix) di Guillermo del Toro, un’opera che ha colpito il Board del Capri in the World Institute per la sua forza visionaria e la capacità di reinventare un grande mito cinematografico.

“Frankenstein è un film potente e immaginifico che dimostra come il cinema possa essere al tempo stesso popolare e profondamente d’autore”, ha dichiarato Vincent Riotta, che ha inoltre annunciato i riconoscimenti aggiuntivi assegnati al film di Del Toro: Capri Visionary 2025, Migliori Costumi, Migliore Scenografia e Miglior Trucco e Acconciature.

“Questi straordinari professionisti hanno contribuito a elevare un’opera davvero speciale, con uno stile visivo forte e originale, capace di esaltare l’impatto drammatico e la creatività del film”, ha aggiunto Riotta.

Il Capri Award – Director of the Year va a Paul Thomas Anderson per One Battle After Another. Per lo stesso film Leonardo DiCaprio riceve il premio come Miglior Attore per un’interpretazione intensa e carismatica. La rivelazione della stagione, Teyana Taylor, è premiata come Miglior Attrice Non Protagonista, “per una prova di notevole potenza espressiva”.

Il premio Miglior Cast d’Insieme va a Jay Kelly di Noah Baumbach, mentre Adam Sandler riceve il Capri Award – Best Supporting Actor.

Tra le attrici, Capri Hollywood 2025 premia Emma Stone per Bugonia di Yorgos Lanthimos.

Il Capri Award – Best International Film of the Year va al nuovo film di Jafar Panahi, candidato dalla Francia, che si aggiudica anche il premio per la Migliore Sceneggiatura.

Il premio Miglior Sceneggiatura Non Originale va a Train Dreams, scritta da Clint Bentley e Greg Kwedar, per la capacità di trasformare un’opera letteraria in un racconto cinematografico di grande intensità. Il film riceve inoltre il premio per la Migliore Fotografia.

Il Capri Award – Animated Film va a KPop Demon Hunters, che ottiene anche il premio per la Miglior Canzone Originale, “Golden”.

Il Capri Award – Documentary of the Year è assegnato a The Perfect Neighbor, apprezzato per l’originalità del soggetto e la forza narrativa.

Infine, l’ultimo film di Kathryn Bigelow, A House of Dynamite, riceve i premi per il Miglior Montaggio e il Miglior Sonoro.

Per il cinema italiano, tra i riconoscimenti assegnati: Film of the Year a Follemente di Paolo Genovese; Miglior Regista a Mario Martone per Fuori; Miglior Documentario a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi; e Miglior Serie TV a Sandokan, produzione Lux Vide – Rai Fiction.

Capri Hollywood 2025, promosso con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova, si conclude con grande entusiasmo, puntando ora alla 21ª edizione del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival (8–14 marzo), festival gemello promosso dal Capri in the World Institute a Hollywood, che si svolge alla vigilia degli Academy Awards nello storico TCL Chinese Theatre, casa degli Oscar.