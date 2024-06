Premi, da “La storia” a “Il clandestino”: Rai fiction trionfa ai Nastri d’argento

Il premio per la “Serie dell’Anno” e altri otto prestigiosi riconoscimenti: grande successo di Rai Fiction, diretta da Maria Pia Ammirati, durante la cerimonia dei “Nastri d’argento” assegnati a Napoli dalla giuria degli oltre cento Giornalisti Cinematografici italiani. “Serie dell’anno” è “La Storia”, serie-evento tratta dal celebre romanzo di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, i giovani Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. La regia è di Francesca Archibugi, la sceneggiatura di Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi. Una produzione Picomedia con la collaborazione di Rai Fiction e Thalie Images.

Per “Miglior serie ‘dramedy” il premio è andato a “Un professore – Seconda stagione” – serie con Alessandro Gassmann – una coproduzione Rai Fiction, Banijay Studios Italy, con la sceneggiatura di Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile. La regia è di Alessandro Casale.

“Miglior Film TV” è invece “Napoli Milionaria”, con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. La regia è di Luca Miniero, la sceneggiatura è firmata da Massimo Gaudioso e Filippo Gili. Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. Per la sezione “Attore non protagonista”, vince Giovanni Ludeno, ovvero Antonio Forte, braccio destro di Luisa Ranieri, nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Tra i Premi Speciali, per la sezione “Protagonisti dell’anno”, vince Sabrina Ferilli interprete della fiction “Gloria”. Il “Nastro d’argento speciale” è stato assegnato al regista Michele Pontecorvo e a Gianmarco Saurino per la serie “Per Elisa – Il caso Claps”. Vince il “Nastro della Legalità – Serie” “Il Clandestino”, interpretato la Edoardo Leo. La regia è di Rolando Ravello. Una coproduzione Rai Fiction- Italian International Film.

Il Premio “Guglielmo Biraghi – Serie”, destinato ai giovani attori che si sono rivelati nell’ambito del cinema italiano, è andato quest’anno a Giacomo Giorgio per “Mare fuori”, “Per Elisa – Il caso Claps”, “Noi siamo leggenda”, “Doc – Nelle tue mani”, che ha ricevuto anche il Premio Italo. Infine, vince il premio come “Rivelazione dell’anno” Leo Gassmann per “Califano”, film tv con la regia di Alessandro Angelini, in cui il giovane attore ha vestito magistralmente i panni del “Califfo”. Una produzione Greenboo Production in collaborazione con Rai Fiction.

“I numerosi riconoscimenti ai Nastri d’argento – dicono l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi – sono la dimostrazione evidente dell’assoluta eccellenza della Fiction firmata Rai, capace di raccontare con grande qualità storie che – nella diversità di generi e formati – rappresentano la ricchezza del passato e del presente del nostro Paese. Alla Giuria dei Giornalisti Cinematografici va il nostro grazie, che estendiamo a tutta Rai Fiction, ai protagonisti delle diverse opere e a tutti coloro che hanno permesso al Servizio Pubblico di rimarcare il proprio ruolo di grande azienda culturale, capace di parlare a tutti”.

“Voglio ringraziare – dice la Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati – il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e la Presidente Laura Delli Colli per i nove Nastri d’Argento attribuiti alle fiction Rai e ai protagonisti che le hanno interpretate. Sono riconoscimenti importanti perché confermano la qualità e l’impegno del servizio pubblico valorizzando il costante e meticoloso lavoro sul contenuto ma anche la varietà e l’articolazione dell’offerta, tra generi e formati diversi: da ‘La Storia’, serie dell’anno, al dramedy ‘Un professore – Seconda stagione’, a ‘Napoli milionaria’ premiato come miglior film tv, e ‘Il clandestino’ cui va il Nastro della legalità – Serie.

A vincere è anche la nostra squadra di interpreti e registi, con Sabrina Ferilli fra ‘i protagonisti dell’anno’, Leo Gassmann ‘rivelazione dell’anno’, Gianmarco Saurino e Marco Pontecorvo premiati con il Nastro d’Argento speciale, Giovanni Ludeno miglior attore non protagonista e Giacomo Giorgio, insignito del Premio Guglielmo Biraghi – Serie”.

Il “Nastro d’argento” è il più antico premio cinematografico italiano ancora attivo, assegnato dal 1946 dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ai generi più seguiti e ai protagonisti più amati dal pubblico.