Premi, il “Chiara alla Carriera” a Riccardo Muti: il 24 maggio la cerimonia

Il Premio Chiara alla Carriera, nella XXXVIII edizione del riconoscimento letterario intitolato allo scrittore Piero Chiara, sarà assegnato al direttore d’orchestra Riccardo Muti, domenica 24 maggio al Teatro Sociale di Luino, come anticipato dall’Associazione Amici di Piero Chiara, che ha svelato oggi il programma della manifestazione, con undici appuntamenti culturali in programma fino a maggio. Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Massimo Palazzi, Flavio Caroli, Giuseppe Zanetto, Giulio Guidorizzi, Andrea Vitali, Paolo De Chiesa, Matteo Inzaghi e Piero Dorfles, in dialogo con studiosi e giornalisti. Gli incontri, a ingresso libero, spaziano dalla letteratura contemporanea e classica allo sport, dal mito greco al cinema degli anni Ottanta.

L’edizione 2026 è la prima dopo la scomparsa della storica direttrice Bambi Lazzati, che per quasi quarant’anni è stata l’anima della manifestazione e coincide con il quarantennale della morte di Piero Chiara, scomparso a Varese il 31 dicembre 1986 all’età di 73 anni, che sarà ricordato lungo tutto l’anno con iniziative dedicate.

Per i bandi di concorso, torna il premio “principale” dedicato a raccolte di racconti edite nel corso dell’anno, nel 2025 vinto da Andrej Longo, che quest’anno presiede la giuria del concorso per i giovani, chiamati a scrivere un racconto breve.

Oltre al concorso per raccolte di racconti inedite, ci sono due novità: un premio di scrittura per ragazzi tra i 12 e i 14 anni e un concorso per la produzione di un podcast narrativo su Piero Chiara. Ulteriore novità è la firma della convenzione con il Comune di Varese, che metterà a disposizione del Premio una sede a Palazzo Estense. In futuro il destino del Premio sarà nei locali del nascente polo culturale alla Caserma Garibaldi.