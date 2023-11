Premi, la colonna sonora di Barbie fa il pieno di candidature ai Grammy

Barbie non smette di far parlare di sé. Il film del 2023 diretto da Greta Gerwig sarà anche sul palcoscenico dei Grammy per la 66/a edizione che si svolgerà a Los Angeles il 4 febbraio. La colonna sonora ha infatti ricevuto undici candidature in sette categorie, tra cui miglior canzone dell’anno, disco dell’anno, con ‘What Was I Made For?’ eseguito da Billie Eilish. L’edizione 2024 della notte della musica sarà all’insegna del rosa, sono infatti donne le artiste con il maggior numero di candidature nelle tre categorie principali. In particolare SZA ne ha ricevute nove, mentre Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Miley Cyrus e boygenius ne hanno sei a testa. Nella categoria Album dell’anno la battaglia sarà tra ‘SOS’ di SZA, ‘Midnights’ di Taylor Swift, ‘GUTS’ di Olivia Rodrigo, ‘Endless Summer Vacation’ di Miley Cyrus, ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ di Lana Del Rey, ‘The Record’ di boygenius, ‘The Age of Pleasure’ di Janelle Monáe. Jon Batiste è l’unico artista uomo in gara con l’album ‘World Music Radio’, è anche l’unico uomo nella categoria canzone dell’anno con ‘Butterfly’. Taylor Swift, con già 12 Grammy all’attivo, potrebbe fare storia l’anno prossimo come la prima artista ad aver vinto quattro volte nella categoria album dell’anno. Precedentemente ha vinto con Fearless, 1989 e Folklore.