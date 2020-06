Premi, l’annuncio di Mcl: il 17 ottobre la nona edizione del riconoscimento intitolato al Cardinale Sepe

Si terrà il prossimo 17 ottobre la nona edizione del Premio Sepe, dedicato all’arcivescovo metropolita di Napoli, Crescenzio Sepe. E’ quanto fa sapere il Movimento cristiano lavoratori di Napoli, presieduto da Michele Cutolo, rendendo nota una decisione presa con l’Arcidiocesi partenopea. La manifestazione, che celebra figure professionali che si sono contraddistinte nel campo artistico, culturale e socio-economico, costituisce – informa una nota di Mcl – un momento di riflessione sulle eccellenze che Napoli e la Campania esprimono sul piano nazionale dando lustro alla nazione portando valori positivi nella societa’ attuale. “Siamo orgogliosi – dice Cutolo – che il cardinale Sepe abbia accolto il nostro invito, dando un calcio in senso figurativo al Covid e alle notevoli difficoltà che tutti abbiamo attraversato”. “La giuria scientifica, promossa da Mcl, ha iniziato i propri lavori per conferire i premi il prossimo ottobre – conclude – Alla giuria va sempre il mio ringraziamento per la cortese collaborazione per la realizzazione del premio”. il presidente provinciale mcl.