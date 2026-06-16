Premi, l’Unipol Opening New Ways of Journalism ad Aliseo

Il Premio Unipol Opening New Ways of Journalism è stato assegnato ad Aliseo, testata digitale di geopolitica. Il riconoscimento sarà assegnato nell’ambito della 47ª edizione del Premio Ischia di giornalismo. Sarà Francesco Dalmazio Casini, giornalista, reporter e appassionato di geopolitica, conflitti e studi strategici, a ritirare il premio. Aliseo è una testata digitale specializzata in geopolitica, fondata nel giugno 2022 da Gianluca Paulon, Samuele Gualdaroni e Francesco Dalmazio Casini. Il progetto nasce con l’obiettivo di riportare i grandi temi globali al centro del dibattito pubblico, adottando l’approccio dello slow journalism e privilegiando l’analisi, l’approfondimento e la contestualizzazione degli eventi internazionali. Ad attribuire il premio è stata la la giuria composta da Fernando Vacarini, responsabile Media Relations del Gruppo Unipol e direttore responsabile del magazine Changes; Derrick de Kerckhove, accademico e direttore scientifico di Media Duemila; Maria Pia Rossignaud, senior vice president dell’Osservatorio TuttiMedia e editor di Media Duemila; nonché da tutti i vincitori delle scorse edizioni del Premio: Francesco Oggiano, giornalista e news creator; Sofia Pasotto, giovane attivista per il clima e divulgatrice; Fjona Cakalli, conduttrice TV, divulgatrice e tech influencer; e Greta Cristini, analista geopolitica, reporter e scrittrice.

Aliseo, a parere della giuria, “ha saputo coniugare l’utilizzo dei new media e delle nuove modalità di dialogo e coinvolgimento del pubblico con il rigore dell’analisi geopolitica e il rispetto della deontologia giornalistica. Fin dalla sua nascita, la testata ha privilegiato l’approfondimento rispetto alla semplice cronaca, promuovendo un giornalismo che mette al centro il valore dei contenuti e la competenza degli analisti. In un momento storico segnato da profondi cambiamenti geopolitici, Aliseo si propone di offrire ai lettori gli strumenti necessari per comprendere i principali fenomeni globali. La testata realizza inoltre riviste tematiche e cura la newsletter settimanale Lumina”. Questi elementi si inseriscono pienamente nello spirito del Premio Unipol “Opening New Ways of Journalism”, giunto alla sua quinta edizione e riconosciuto fin dalla sua nascita a giovani comunicatori e professionisti che hanno contribuito alla sensibilizzazione del pubblico sui temi affrontati dal magazine Changes.

Tema dell’anno è “Giovani attivisti digitali come comunicano gli scenari di guerra: che mondo erediteremo se la guerra diventa un algoritmo?”, e sarà discusso sabato 11 luglio alle ore 17 nell’ambito del programma del Premio Ischia di Giornalismo. All’incontro moderato da Bianca Arrighini, CEO e co-founder di Factanza Media, interverranno Francesco Dalmazio Casini e Fernando Vacarini. L’evento potrà essere seguito in diretta sui canali social del Premio Ischia di Giornalismo e sarà successivamente disponibile anche in formato podcast sulle piattaforme del Premio (Spotify, Apple Podcasts e YouTube). La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 47ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, in programma il 10 e 11 luglio a Lacco Ameno. E’ realizzata con il contributo di Regione Campania, Assessorato alla Cultura, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla SIAE. Partner della manifestazione sono Italpress e Data Stampa.