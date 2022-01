Premi Megaris di giornalismo a Gerardo Ausiello e Manuela Moreno. Cerimonia rinviata per il Covid

In seguito alle disposizioni governative anti Covid, la manifestazione per i premi annuali promossa dall’Associazione culturale Megaris di cui è presidente Carlo Postiglione, prevista per metà gennaio 2022 al teatro “Troisi” di Fuorigrotta, viene rinviata a nuova data che sarà fissata appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.

Per il premio di Giornalismo coordinato da Ermanno Corsi, intitolato alla memoria di Giuseppe Calise per tanti anni figura di punta del quotidiano Il Mattino, i riconoscimenti della nuova edizione vanno a Gerardo Ausiello Cronista Capo del Mattino e a Manuela Moreno conduttrice della rubrica Tg2 Post, “per il qualificante e incisivo rapporto con l’opinione pubblica secondo i principi e i valori della nostra Costituzione”.

Nelle precedenti edizioni il “Premio Calise” è stato assegnato a Maria Chiara Aulisio, Diego Dionoro, Gigi Di Fiore, Antonella Fracchiolla, Francesca Ghidini, Gino Giaculli.