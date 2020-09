Premi, il Sele d’Oro punta i riflettori sul Sud che riparte: ecco tutti i vincitori

Direttore del Mattino. Laureato in Scienze economiche e bancarie all’Università di Siena, ha iniziato l’attività giornalistica collaborando con “l’Unità” e con il quotidiano “La Provincia Cosentina”. È stato caposervizio al “Giornale del Piemonte”, poi è passato a “La Stampa”, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’inserto “Tuttosoldi” e di vicecaporedattore all’economia e alla cronaca di Torino. Da Direttore del maggiore quotidiano del Mezzogiorno, ha dato un’impronta autorevole al giornale, con una sempre più forte attenzione ai temi dell’economia, della società, della politica e della cultura. Inoltre, ha affermato una visione moderna, collocando la questione del Mezzogiorno e del divario Nord-Sud in un contesto di tipo europeo e globale. In questo modo, pur confermando a Il Mattino il ruolo di giornale di Napoli, della Campania e del Sud, ha favorito un ancoraggio alle più rilevanti vicende internazionali. Il Mattino, sotto la sua direzione, ha compiuto analisi originali sulla realtà del Mezzogiorno, con lo sguardo rivolto a quella vasta area mediterranea di snodo tra il Vecchio Continente e il resto del mondo. La sua attività di promozione di un nuovo Mezzogiorno, quindi, ha motivato la decisione della Giuria di assegnargli il Premio Speciale Sele d’Oro Mezzogiorno di quest’anno.

Umberto Ranieri



Presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, già parlamentare e Sottosegretario agli Affari Esteri in tre diversi governi. Fra i più apprezzati esponenti della sinistra riformista italiana e internazionale, nei suoi ruoli istituzionali ha seguito l’evoluzione del processo di integrazione europea e i principali temi legati alle prospettive dell’Unione europea. La sua attività si è sempre segnalata per rigore, serietà, spessore morale e intellettuale. Autore di numerosi libri, interventi e articoli, ha insegnato in varie Università italiane. Da saggista si è misurato con diversi temi, pubblicando da ultimo il volume dal titolo “Quella notte del 9 novembre 1989”, che costituisce un prezioso racconto di una svolta epocale, attraverso un’appassionata partecipazione personale. Questa pubblicazione, al culmine della sua attività di scrittura, e l’impegno complessivo di tutta una vita, a favore dell’emancipazione e del progresso del Mezzogiorno d’Italia, ha motivato la Giuria ad assegnare il Premio Speciale a Umberto Ranieri per la sua generosa e instancabile testimonianza.