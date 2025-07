Premi, Targa Mei a Finardi: è il miglior artista indipendente dell’anno

Eugenio Finardi artista indipendente dell’anno e Anna Castiglia artista emergente dell’anno: le targhe del Mei-Meeting delle etichette indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, saranno consegnate in occasione della prossima edizione, dal 3 al 5 ottobre a Faenza (Ravenna).

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi del centro storico di Faenza per festeggiare i trent’anni del Mei. La rassegna prenderà il via con il Premio alla Carriera ad Antonella Ruggiero, con un concerto aperto dalle cantautrici Roberta Giallo e Isabella Del Fagio, mentre il 4 ottobre saranno premiati i Punkcake come Giovani dell’Anno. Il Mei si concluderà con Opera Indie, un originale progetto di storici brani indie degli ultimi 30 anni in chiave rock sinfonica diretti dal maestro Loris Ceroni.

“Le Targhe Mei da sempre hanno saputo anticipare alcuni futuri percorsi musicali di successo – commenta il patron Giordano Sangiorgi – Lo dimostrano le Targhe assegnate come Miglior Artista Emergente nel 2017 e come Miglior Artista Indipendente nel 2023 a Lucio Corsi, ma anche quella assegnata a Colapesce & Dimartino nel 2019 e a Brunori Sas nel 2017, solo per citarne alcuni. Ma si potrebbero fare ancora tanti esempi, come gli esordi al Mei di artisti come i Maneskin, Diodato e Ermal Meta. Un chiaro segnale di come il Mei riesca a cogliere, spesso in anticipo, ciò che di nuovo si muove nel panorama della nuova musica italiana indipendente ed emergente”.