Premi, il “Telesia for Peoples” al cardinale Crescenzio Sepe

E’ stato il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe la prima autorità a ricevere il premio “Telesia for Peoples”, promosso e organizzato a Telese Terme (Benevento), dall’Associazione “Icosit”, con il patrocinio del Comune, della Pro Lco di Telese, della Provincia e della Camera di Commercio di Benevento. Il “Telesia for Peoples” e’ stato istituito quest’anno con l’intento di premiare esponenti della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, che nella loro attivita’ quotidiana non hanno mai esitato “a schierarsi sempre dalla parte dei piu’ deboli”. Nel corso della premiazione sono stati ricordati alcuni dei progetti che hanno visto protagonista il cardinale Sepe, come la costruzione della Casa per le mamme, le Befane per i bambini poveri e il progetto “Un farmaco per tutti”, quest’ultimo, ha ricordato Sepe, “preso ad esempio in altre realta’ del Paese. Abbiamo messo insieme circa 160 farmacie di Napoli e provincia e a raccogliere farmaci per circa 1,5 milioni di euro”.