“Premiata Pasticceria Bellavista”: il successo di Salemme rivive sul palco del Teatro Diana

Dopo il successo della scorsa stagione, torna al Teatro Diana di Napoli, fino al 23 marzo, la commedia “Premiata Pasticceria Bellavista”, scritta da Vincenzo Salemme e interpretata dalla Compagnia del Teatro Nest, con la regia di Peppe Miale Di Mauro.

“Premiata Pasticceria Bellavista” è un’opera che affonda le sue radici negli anni ’90, ma che continua a parlare al pubblico di oggi con la sua ironia pungente e la sua capacità di affrontare temi delicati come la donazione degli organi e le paure più recondite dell’animo umano. Vincenzo Salemme, per la prima volta nella sua carriera, affida la sua creazione a un gruppo di giovani e talentuosi artisti, la Compagnia del Teatro Nest, che con la loro energia e la loro interpretazione moderna, sapranno dare nuova vita a questa storia.

La regia di Peppe Miale Di Mauro mette in risalto il tema della cecità, intesa non solo come condizione fisica, ma soprattutto come metafora dell’incapacità di vedere la realtà e di affrontare le proprie paure. La commedia si snoda attraverso una serie di situazioni paradossali e divertenti, in cui i personaggi, accecati dai loro egoismi e dalle loro paure, si ritrovano a fare i conti con le conseguenze delle loro scelte.

La trama: un intreccio di segreti e bugie

Ermanno e Giuditta Bellavista sono i proprietari di una pasticceria, ma anche di molti segreti. Ermanno ha una relazione clandestina con Romina, mentre Giuditta è corteggiata da Aldo, un pasticcere interessato solo alla sua eredità. La situazione si complica quando Ermanno riceve un trapianto di occhi da Carmine, un senzatetto creduto morto, che si risveglia cieco e deciso a scoprire la verità.

Tra equivoci, colpi di scena e momenti di irresistibile comicità, la commedia si avvia verso un finale inaspettato, in cui una torta diventa il simbolo della redenzione e della rinascita. “Premiata Pasticceria Bellavista” è una commedia che fa ridere, ma anche riflettere, un’opera che ci invita a guardare la realtà con occhi nuovi e a non aver paura di affrontare le nostre fragilità.