Campionati mondiali: premiati in sala giunta i parrucchieri napoletani

I parrucchieri della «Calcagni -Neapolitan Hair Group» hanno trionfato al campionato mondiale dei coiffeur che si è svolto a Parigi, aggiudicandosi vari premi individuali e la prestigiosa Coppa del mondo nella categoria fashion. «Siamo sempre molto orgogliosi di assegnare un riconoscimento alle nostre eccellenze che si fanno notare nel mondo per il loro talento creativo, le loro competenze e anche per la loro capacità di stare al passo con i tempi, dice l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato. Hanno ricevuto la Medaglia della Città dall’assessora Teresa Armato, assieme ai consiglieri Pasquale Esposito, presidente commissione Legalità, e Massimo Cilenti, presidente commissione Politiche sociali: il pluripremiato Michele Iavarone (medaglia d’argento Categoria curly, Medaglia argento Categoria Strett cut – Gents -Medaglia d’oro e coppa del mondo categoria fashion – Premio Model stilista dell’anno Omchairwold) ei due trainer Luigi Fontanella e Pietro Colantuono, premiato anche come «barbiere italiano nel mondo».