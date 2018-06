Il premier Conte alla Nato: Hub di Napoli sarà determinante

Nell’incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg “abbiamo ricordato in modo particolare al nostro ospite la forte aspettativa italiana per il raggiungimento dell piena operatività del cosidetto Hub regionale istituito presso il comando Nato di Napoli che potrà costituire un utilissimo snodo per migliorare la capacità dell’Alleanza di analisi di azione e di collaborazione con gli altri partner nel Mediterraneo”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Consiglio. “Mi auguro e spero – ha detto a sua volta Jens Stoltenberg – che questo Hub per il Sud sia pienamente operativo entro la data del vertice” della Nato che si terrà l’11 e 12 luglio, per “monitorare meglio” le minacce nella Regione.