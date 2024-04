Premier Gb Sunak colpito da bufera di critiche per le sue Adidas

Milano, 10 apr. (askanews) – Per GQ, versione londinese, “nel tentativo di presentarsi come giovane e alla moda, Rishi Sunak ha preso una scarpa da ginnastica eternamente bella e l’ha rovinata per tutti”. Una dichiarazione tombale che offre la misura di quanto si discuta delle Adidas ai piedi del primo ministro britannico. Dopo che molti utenti dei social media hanno detto che avrebbero venduto le loro scarpe online perché Sunak ha rovinato il look a tutti.

Un caso politico, più che fashion, scatenato dalle iconiche Samba di cui tutti parlano a Londra: grigie, bianche e nere, indossate in un’intervista a Downing Street, abbinate a una camicia bianca, pantaloni blu scuro e calzini neri. Certo non la stessa mise di Freddie Mercury in primis, come quando le sfoggiò nel gran ritorno con i Queen nel 1986 allo stadio di Wembley in canottiera, borchie sul braccio e jeans attillati al Live Aid. A testimonianza che quelle calzature sopravvivono da decenni e si sono adattate nel corso del tempo alla storia.

Il premier britannico ha detto che indossa le scarpe da ginnastica tedesche “da molti anni” ed è un “devoto di lunga data” del marchio. Le prime sono state un regalo di suo fratello. Poi cercando di sdrammatizzare afferma di essersi “divertito dalla quantità di attenzione” su ciò che indossava nell’intervista. Ma i commenti che sono spuntati sui social non sono tanto divertenti, e nemmeno lusinghieri. Non tanto per le scarpe, quanto per lui.