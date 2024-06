Premierato, flashmob di Fratelli d’Italia: “Stop a giochi di palazzo”

Malan: orgogliosi della riforma, basta manovre nell’ombra

Roma, 18 giu. (askanews) – Il flashmob organizzato da Fratelli d’Italia al termine del voto finale alla riforma costituzionale in Senato all’ingresso di Piazza San Luigi dei Francesi a Roma. È stato intonato l’inno di Mameli dietro allo striscione con scritto “Fine dei giochi di Palazzo” dopo l’ok al premierato.”Questa riforma dà più potere ai cittadini, più stabilità al governo, i governi devono essere scelti dai cittadini, non dagli inciuci o giochi di palazzo e manovre nell’ombra” ha detto il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.”Le opposizioni hanno ritenuto di votare contro rifiutando il dialogo, tranne un paio di gruppi minori, gli altri si sono detti contrari a un’elezione diretta del presidente del Consiglio, e della Repubblica, noi andiamo avanti per il bene della Nazione e degli italiani” ha aggiunto.