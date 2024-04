Premierato in aula al Senato dall’8 maggio, Fdi: passo importante

Roma, 30 apr. (askanews) – “L’approdo in Aula della riforma costituzionale del premierato per il prossimo 8 maggio è un passaggio importante. Come ha ribadito in più occasioni il nostro presidente Giorgia Meloni, questa è la madre di tutte le riforme e Fratelli d’Italia intende, insieme al sostegno di tutte le altre forze della maggioranza, portarla a termine. Dare ai cittadini il potere di decidere da chi essere governati, garantendo governi stabili e affidabili sul piano economico e internazionale è un impegno che abbiamo preso con gli elettori. Chi si opporrà dovrà spiegare agli italiani perché non devono essere loro a decidere chi governa e perché dovrebbero ancora esporre le istituzioni al rischio di ribaltoni e giochi di palazzo”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan, al termine della conferenza dei capigruppo del Senato che ha fissato l’approdo in aula della riforma costituzzionale per l’elezione diretta del premier.