Premierato, l’opposizione toglie la giacca per protesta: seduta sospesa

Alfieri: un gesto simbolico di fronte a una maggioranza sorda alle regole

Roma, 29 mag. (askanews) – Via la giacca, in segno di protesta contro il mancato rispetto da parte della maggioranza. È il gesto simbolico scelto dalle opposizioni durante l’esame del ddl sul premierato in aula al Senato.”Davanti alla maggioranza sorda e alla difficoltà, davanti alla capacità di trovare un terreno comune, io penso che” va dato “un segnale, un simbolo, un messaggio che non ha a che fare con la violenza verbale né fisica: togliersi la giacca, per dimostrare che voi avete solo da imparare da chi ha sempre rispettato le regole del gioco”, ha detto Alessandro Alfieri del Pd, chiudendo il suo intervento. A quel punto si è sfilato la giacca, seguito dagli altri senatori.Poiché in Senato l’uso della giacca è obbligatorio, la presidente di turno ha immediatamente sospeso la seduta per dieci minuti.