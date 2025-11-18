Premierato, Meloni: con riforma potere a cittadini per Paese moderno

Padova, 18 nov. (askanews) – Il premierato è “una riforma con la quale vogliamo dire basta agli inciuci, ai giochi di palazzo, ai governi che passano sopra la testa dei cittadini, per rimettere il potere in mano agli italiani e avere stabilità”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, durante il comizio di chiusura a sostegno del candidato del centrodestra in Veneto, Alberto Stefani.

“Quello che noi vogliamo fare – ha aggiunto – è trasferire quello che accade nelle regioni a livello nazionale, quando avremo anche questa riforma questa sarà una nazione molto più moderna di quella che abbiamo”.