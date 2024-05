Premierato, Meloni: convinta bontà riforma, in pace con coscienza

Roma, 8 mag. (askanews) – “Sono sicura della bontà della riforma, dal mio punto di vista la sto facendo per chiunque arrivi domani. Io non ho questo problemi oggi, questo è un governo stabile. E’ un rischio per me fare questa riforma”, ma di fonte alla possibilità di fare un cambiamento “se io non lo facessi non sarei in pace con la mia coscienza”, anche perché sono convinta che “possa essere utilizzata da chiunque in positivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al convegno ‘La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato’ in corso alla Sala della Regina di Montecitorio.