Premierato, Pupo: “Meloni è capace e non ho mai incontrato Putin”

Il cantante alla Camera per convegno elogia la riforma del governo

Roma, 8 mag. (askanews) – “Sono stato invitato da persone che mi stimano, io mi occupo di questioni del mio paese. Anche rapporti con altri paesi, paesi dove gli italiani spesso non vanno. Non sono di destra, rappresento non il governo ma l’Italia che lavora e che ci crede. Sono qui perché sono interessato a una questione giusta, cambiare la Costituzione non è semplice, ma sono grandi sfide e battaglie che i governi devono intestarsi. Meloni è capace”. Lo ha detto il cantautore Pupo, a margine del convegno sul premierato alla Camera.La riforma “mi piace perché è completamente nuova, un’idea nuova. Mi piace il premier forte, su cui fare affidamento. Sono un anarchico conservatore, prezzoliniano”.”Non conosco Putin, mai incontrato in vita mia. Concerto al Cremlino, non è mai venuto a vedermi e non sono stato mai pagato da lui. Ma sono convinto che occorra avere rapporti con la Russia”, ha affermato.