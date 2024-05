Premierato, Salvini: va avanti di pari passo con l’autonomia

Roma, 8 mag. (askanews) – “L’autonomia sarà approvata in via definitiva entro l’estate, il premierato avrà tempi più lunghi perché modifica la Costituzione”, ma “vanno avanti tutte e due di pari passo”. Così il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul convegno alla Camera sul premierato e sul rinvio dell’approdo in aula per l’autonomia differenziata.

“Sono due riforme che modernizzeranno il Paese entrambe. Al Governo centrale più forte deve corrispondere un’autonomia sui territori fondata sul merito”, ha aggiunto Salvini.