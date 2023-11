Premierato,Casellati: penso sarà alle Camere la prossima settimana

Roma, 8 nov. (askanews) – “Io penso che” il ddl di riforma della costituzione sul premierato “atterrerà alle Camere la prossima settimana”. Lo ha detto la ministra delle Riforme, Elisabetta Alberti Casellati, a Rainews24.

A suo giudizio, le critiche delle opposizioni sono “tutte strumentalizzazioni perché nella nostra riforma non vengono toccate le prerogative del capo dello Stato. Non so a quale Costituzione si riferiscano, basta leggere gli articoli e ci si rende immediatamente conto che non c’è nulla che venga tolto al presidente della Repubblica”.

“Il partito democratico e il M5s – osserva – propongono il cancellierato alla tedesca partendo dalla considerazione che il capo dello Stato non può essere toccato e non possono esserne toccate le prerogative. Ma cadono in una grande contraddizione perché il cancellierato alla tedesca dà amplissimi poteri al premier mentre al presidente della Repubblica ha meno poteri del nostro. Quindi c’è qualcosa che non mi torna”.