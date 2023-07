Premiere per il pubblico del nuovo Lexus LBX

MILANO (ITALPRESS) – Lexus ha lanciato il primo dei suoi quattro eventi pop-up per celebrare il nuovo SUV LBX, un crossover compatto rivoluzionario con tutta la qualità Lexus per un’esperienza premium senza compromessi LBX, un modello di riferimento per il brand giapponese e la Lexus più piccola di sempre. Basato sul concept “Make Everyday Extraordinary”, l’evento si è tenuto a Palazzo Bovara a Milano, in Italia.

Lexus ha accolto i suoi ospiti, provenienti da tutto il mondo, il 18, 19 e 20 luglio. L’evento, dedicato sia alla stampa che al pubblico, è stata l’occasione per l’anteprima nazionale del nuovo Lexus LBX e ha visto la partecipazione di VIP e star italiane ed internazionali tra cui Stefano De Martino, Cristiano Caccamo e Hadise Açikgòz. Le installazioni, ispirate ad un tradizionale Car Wash ma rivisitato in stile Lexus e progettato non per le auto ma per le persone, riflettono l’ospitalità Omotenashi – valore cardine del brand e hanno permesso agli ospiti di rilassarsi ed evadere per qualche ora dalla calura estiva della città. Ognuno dei componenti di questa installazione era dedicato alle fasi di un classico autolavaggio, interpretate in chiave Lexus.

Partendo dallo spazio ‘Soak’, gli ospiti hanno potuto passeggiare in tranquillità per attraversare una serie di strutture, con l’illusione di passare attraverso un getto d’acqua pur rimanendo completamente asciutti. Nel mix di colori e forme rinfrescanti che si riversano sul pavimento, è stato possibile godere di una sensazione rilassante, come stare all’interno di una macchina in un autolavaggio. Nell’area ‘Spray’, una serie di archi nebulizzanti hanno rivolto piccoli spruzzi rinfrescanti sui passanti, dando sollievo dal calore estivo. Lexus ha portato la sua ospitalità Omotenashi a Milano; nell’area ‘Scent”, la parola d’ordine è stata relax, questa zona racchiudeva infatti un giardino zen curato nei minimi dettagli per richiamare l’eredità giapponese di Lexus. Circondati dall’ambiente naturale di una vegetazione lussureggiante, gli ospiti hanno vissuto un’esperienza meditativa e si sono goduti una pausa dalla vita frenetica della città, immersi in profumi yuzu e koyamaki e rigenerati con un Oshibori, un piacevole asciugamano refrigerato.

Rendendo omaggio alla caratteristica più riconoscibile dell’autolavaggio, Lexus ha ricreato un labirinto sensoriale in una foresta di rulli a grandezza naturale. Lo spazio “Feel” ha permesso agli ospiti di spostarsi tra colonne statiche e in movimento. L’esperienza sensoriale si è conclusa con una bevanda rinfrescante o un classico caffè presso la Lexus Lounge, dove è stato possibile ammirare il nuovo Lexus LBX su uno sfondo dinamico composto da materiale fluttuante. Gli ospiti hanno potuto vedere da vicino da vicino, per la prima volta in Italia, lo stile ed il design del nuovo SUV Lexus, che estende il fascino del marchio Lexus a un nuovo territorio di mercato, in cui il lusso autentico viene offerto in un’auto di dimensioni ridotte senza rinunciare al design e alla tecnologia che contraddistinguono il brand.

“Sono piacevolmente impressionato dal risultato del nostro primo evento pop-up Everyday Extraordinary a Milano, dove così tanti ospiti hanno avuto la possibilità di immergersi nella magia di LBX e del mondo Lexus. Le installazioni ci hanno fornito momenti freschi e rilassanti nella vita frenetica della città, dando vita allo spirito del nostro nuovo modello. A Milano si è svolto il primo dei quattro eventi pop-up previsti in tutta Europa quest’anno, e ora non vediamo l’ora di far conoscere il mondo Lexus a molte altre persone in occasione dei prossimi eventi” commenta Tommaso Grassi, Head of Customer Experience and Communications di Lexus Europe. Nella seconda metà del 2023, Lexus porterà i suoi eventi pop-up in Europa: The Extraordinary Car Park a Londra, Regno Unito – dal 21 al 23 settembre. The Extraordinary Street Gallery a Madrid, Spagna – dal 26 al 29 ottobre. The Extraordinary Bakery a Parigi, Francia – dal 23 al 25 novembre. Gli ospiti potranno registrarsi gratuitamente ad ogni evento, quando verranno aperte le iscrizioni dopo l’estate.

