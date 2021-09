“Premio 2031”, startup e imprese innovative: oltre 1 milione di euro in palio

È aperta alle candidature la nuova call “Fai qualcosa di grande, per te, per l’Italia, per un futuro comune” dedicata a imprese e startup innovative di “Premio 2031”, l’evoluzione del Premio Gaetano Marzotto, che mette in palio oltre 1 milione di euro.

Premio 2031 è una competizione che mira a premiare persone fisiche, team di progetto, startup e imprese che sviluppino un’idea imprenditoriale innovativa, con una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, ma in grado di crescere a livello internazionale.

L’iniziativa si articola in due bandi, che comprendono 44 premi, di cui 17 corporate e 26 offerti da incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici. Inoltre, Premio 2031, con oltre 100 partner attivi, gode del supporto di tutto il sistema dell’innovazione italiana e del patrocinio del ministero del Lavoro e politiche sociali e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

È possibile candidarsi alla Call “Fai qualcosa di grande, per te, per l’Italia, per un futuro comune” fino al 14 ottobre 2021.